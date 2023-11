Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: remaniement du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Claranova fait part d'un remaniement majeur de son conseil d'administration, avec la nomination de Francis Meston en tant que président et de Marc Goldberg, nouvellement nommé administrateur, en tant que vice-président.



Prenant acte du vote des actionnaires portant sur la dissociation des rôles de directeur général et de président du conseil d'administration, Pierre Cesarini se retire du conseil tout en restant directeur général de Claranova.



Michael Dadoun et Michele Anderson sont nommés, respectivement, administrateur et administrateur indépendant, tandis que Viviane Chaine-Ribeiro et Luisa Munaretto quittent le conseil. Daniel Assouline est désigné censeur du conseil.





Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris +8.00%