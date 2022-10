Claranova rachète Scanner App

(AOF) - Avanquest, la division logiciels SaaS (Software as a service) de Claranova a annoncé l'acquisition des actifs de Scanner App LLC, société américaine spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Ce rachat comprend des applications mobiles sur abonnement et va renforcer notamment l’activité PDF d’Avanquest avec des solutions mobiles natives pour scanner, remplir, modifier et signer des PDF; convertir des JPG en PDF ou encore partager des scans de n’importe quel endroit. Ces applications sont vendues sur l’Apple store et déclinées en 10 langues dans 40 pays.

" Cette acquisition stratégique pour Avanquest offre de multiples synergies avec sa famille de produits dans le PDF et va lui permettre d'accélérer sa croissance en fournissant des solutions PDF natives à ses utilisateurs mobiles tout en renforçant la part de ses revenus récurrents ", explique Claranova.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché juteux des bases de données

Ce marché mondial, mature, devrait générer plus de 40 milliards de dollars de recettes cette année contre 22 milliards de dollars en 2017, d'après IDC. Contrairement à ses ambitions initiales, SAP n'a pas réussi à détrôner Oracle. Cela provient essentiellement de l'évolution majeure sur ce marché avec l'irruption d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Bénéficiant d'un avantage concurrentiel important en tant qu'hébergeurs des données des entreprises, ces intervenants ont gagné de belles parts de marché sur les dernières années. Toutefois, face à un appétit croissant des entreprises pour les données à forte valeur ajoutée, les acteurs traditionnels ont une carte à jouer.