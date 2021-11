Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova : rachat des minoritaires d'Avanquest finalisé information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Claranova annonce la finalisation de l'acquisition de la totalité des intérêts minoritaires d'Avanquest, sa division d'édition et de distribution de logiciels, annoncée le 11 août dernier, pour un montant total de 99,9 millions d'euros. L'opération a été financée pour 47,7 millions d'euros en numéraire, pour 28,7 millions par émission de 4.100.000 d'actions nouvelles (9,79% du capital pré-transaction) dans le cadre d'un apport en nature de titres, et pour 23,6 millions sous forme de titres de créances. Le groupe explique que cette opération simplifie sa structure capitalistique et permet de réintégrer 100% du résultat net de la division Avanquest, division pour laquelle Eric Gareau est nommé au poste de CEO.

Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris -2.23%