Claranova prend acte d'une tentative de prise de contrôle hostile

(AOF) - Dans son Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 30 novembre 2022, Claranova est revenu sur la résolution, ne figurant pas à l’ordre du jour, déposée par l’association Adanova, proposant la « révocation de l’ensemble des membres du Conseil d’administration. Elle a été rejetée à plus de 73% par les actionnaires.

La société a " pris acte de cette tentative de prise de contrôle hostile " préparée par l'association Adanova, Michael Dadoun et Daniel Assouline, actionnaires canadiens auprès desquels le groupe Claranova a acquis les sociétés Adaware, Upclick et Lulu software, en contrepartie d'un montant total de 98,3 millions d'euros en numéraire et d'actions Claranova représentant 8,91% du capital actuel.

Roger Bloxberg, Todd Helfstein, Eric Gareau et Kevin Bromber, managers des divisions PlanetArt, Avanquest et myDevices, ont renouvelé " leur totale confiance vis-à-vis du management de Claranova " qui étudie les meilleures solutions pour stabiliser l'actionnariat de la société autour de ce dernier afin de poursuivre la croissance de la société.

