CLARANOVA poursuit sa forte croissance

(AOF) - Claranova a réalisé mardi soir son point d'activité au titre du premier semestre de l'exercice 2019-2020 (clos fin décembre). Ainsi, le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a publié un chiffre d'affaires consolidé en hausse de + 68% à 234,3 millions d'euros, dont 63,9 millions d'euros liés aux activités de cadeaux personnalisés Personal Creations acquises en août dernier. À périmètre constant, la croissance du chiffre d'affaires reste soutenue à + 22% sur le premier semestre et + 19% à taux de change constant.

Dans son communiqué, le groupe met en avant la " conquête de nouvelles parts de marché des applications FreePrints aux Etats-Unis, Royaume-Uni et France " et une " première phase d'intégration des activités de cadeaux personnalisés réussie ".

" Nous avons pu très rapidement intégrer Personal Creations qui a fortement contribué à notre croissance sur ce dernier semestre, nous sommes en train de transformer le modèle économique de notre pôle Internet pour le rendre plus récurrent et profitable et nous commençons à voir la montée en charge commerciale de notre pôle IoT, tous ces points devant nous permettre de continuer à soutenir notre croissance profitable dans l'avenir ", a commenté Pierre Cesarini, directeur général de Claranova.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.