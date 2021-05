CLARANOVA : PlanetArt tire la croissance au troisième trimestre

(AOF) - Claranova a réalisé un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros sur le troisième trimestre, clos fin mars, de l'exercice 2020-2021, en progression de 39% à taux de change constants et de 30% en organique. Ce trimestre est porté par la très forte croissance des activités d'e-commerce personnalisé (PlanetArt), en hausse de 55% à taux de change constants à 72 millions d'euros, et le retour à une croissance du chiffre d'affaires des activités d'édition de logiciels (Avanquest) : +7% à taux de change constants à 23 millions d'euros.

" Après un deuxième trimestre ayant témoigné du potentiel de profitabilité de nos activités d'e-commerce personnalisé dans un contexte d'investissement marketing plus limité, ce troisième trimestre souligne à nouveau tout le potentiel de croissance de Claranova. Avec un chiffre d'affaires proche des 100 millions d'euros sur ce dernier trimestre, et une croissance de 39% à taux de change constants, Claranova réalise un nouveau trimestre de très forte croissance et confirme la pertinence de notre objectif de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2023 ", a déclaré Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.