Claranova : nouvelle solution de signature électronique

(CercleFinance.com) - Le titre Claranova s'inscrit en légère hausse mercredi après le lancement, par sa filiale d'édition de logiciels Avanquest, d'une nouvelle solution de signature électronique. Cette offre, baptisée ' SignPDF' et destinée aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises qui ne disposent jusqu'ici que de solutions professionnelles complexes et onéreuses. Avec cette nouvelle solution, que ses équipes ont mis cinq ans à développer, Avanquest confirme son intention de s'établir comme le premier concurrent d'Adobe sur les solutions logiciels PDF. Le concepteur de logiciels met notamment en avant les 60 millions de visiteurs qui visitent ses sites web dédiés aux outils PDF. Selon une récente étude de Fortune Business Insights, le marché de la signature électronique devrait croître de près de 30% par an entre 2020 et 2027 pour représenter quelque huit milliards de dollars en 2027. Le lancement commercial de SignPDF est prévu dès le mois de juillet sur le marché américain et en septembre sur le marché européen. L'action Claranova, qui a pris jusqu'à 8% ce matin, progresse actuellement de 0,2% dans un marché parisien globalement stable.

Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris +0.78%