Claranova: nouveau directeur général nommé

(CercleFinance.com) - Claranova, maison-mère d'Avanquest, PlanetArt et myDevices, annonce la nomination d'Eric Gareau au poste de directeur général, avec effet immédiat, succédant à Pierre Cesarini, qui quitte le groupe technologique.



Eric Gareau était depuis 2021 le directeur général d'Avanquest, la division d'édition et de distribution de logiciels, dont il a mené la transition vers un modèle commercial de vente par abonnement et a fait le principal contributeur au résultat opérationnel de Claranova.



De nationalité canadienne, il a rejoint Claranova en 2018 lors de l'acquisition de Lulu Software (PDF), dont il était le directeur général depuis sa création. Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans les ventes et le marketing de logiciels et de biens de consommation.





Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris +4.20%