Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova : nomination au conseil d'administration Cercle Finance • 11/03/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Claranova annonce la cooptation par le conseil d'administration de Viviane Chaine-Ribeiro en qualité d'administratrice du groupe, nomination qui sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale. Viviane Chaine-Ribeiro est présidente du conseil de surveillance de Talentia Software, leader des solutions logiciels Finance & RH qu'elle a dirigé de 2007 à fin 2018. Elle a aussi présidé de 2014 à 2018 la fédération Syntec.

Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris -0.30%