Claranova: le titre recule, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Claranova cède près de 5% à Paris, pénalisé par ne analyse d'Invest Securities : s'il réitère son opinion 'achat' sur le titre au regard de sa sous-évaluation, le broker abaisse son objectif de cours de 10,4 à 8,6 euros suite à la réduction de sa valorisation de PlanetArt pour refléter la faible visibilité à court terme.



'Il est difficile d'identifier des catalyseurs à court terme, sachant que Claranova a confirmé que les opérations capitalistiques visant à cristalliser la valeur des actifs (IPO de PlanetArt, M&A) étaient suspendues à court terme', juge l'analyste.



Selon le bureau d'études, ce manque de visibilité sur PlanetArt 'fait passer au second plan l'impressionnante transformation d'Avanquest et la préservation de la profitabilité constatée au premier semestre 2021-22'.





