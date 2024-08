Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Claranova: le titre recule, C.A. annuel jugé décevant information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - Le titre Claranova recule vendredi matin à la Bourse de Paris au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires annuel jugé décevant par les analystes.



Vers 11h15, le titre recule de 2%, alors que l'indice CAC Mid & Small cède au même moment autour de 0,8%.



Le groupe technologique - qui détient un portefeuille de participations majoritaires dans des entreprises numériques de croissance - dit avoir enregistré un chiffre d'affaires en repli de 2% sur le quatrième trimestre de son exercice 2023-2024 clos fin juin.



Celui-ci ressort à 100 millions d'euros, à comparer avec 102 millions d'euros publiés sur la même période de l'exercice précédent.



Sur l'ensemble de l'exercice, son chiffre d'affaires ressort à 496 millions d'euros, contre 507 millions d'euros un an plus tôt, ce qui représente là encore un recul de 2%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities rappellent cependant que le consensus anticipait un chiffre de 502 millions d'euros.



La société de Bourse fait par ailleurs remarquer que son endettement financier net à la fin juin ressortait à 102 millions d'euros, contre 88 millions d'euros attendus, soit une réduction de seulement dix millions d'euros sur un an malgré l'augmentation de capital de 18,5 millions d'euros bouclée en début d'exercice et l'amélioration de la profitabilité.



Claranova a confirmé son objectif de rentabilité opérationnelle attendue en nette amélioration, autour de 10%, pour l'exercice 2023-2024, mais aussi prévenu que son ancien directeur général, Pierre Cesarini, avait engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du groupe.



Révoqué de toutes ses fonctions au sein de l'entreprise, Pierre Cesarini réclame 15 millions de dommages et intérêts, une demande que Claranova dit considérer sans fondement.





