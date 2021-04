Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova : le titre flambe, résultats jugés 'exceptionnels' Cercle Finance • 01/04/2021 à 12:29









(CercleFinance.com) - L'action Claranova s'envole de plus de 11% jeudi à la Bourse de Paris dans la foulée de résultats semestriels qualifiés 'd'exceptionnels' par les analystes. L'ancien Avanquest - aujourd'hui spécialisé dans les logiciels pour mobile et l'Internet des objets - affiche en effet sur la première moitié de son exercice 2020-2021 des performances 'record'. Son chiffre d'affaires sur la période allant de juillet à décembre 2020 ressort en hausse de 25%, avec surtout une très nette amélioration de sa profitabilité opérationnelle. A 23 millions d'euros, son résultat opérationnel courant a plus que doublé par rapport au premier semestre de l'exercice précédent et dépasse déjà le ROC normalisé de l'ensemble de l'exercice 2019-2020. Cela correspond à une marge opérationnelle de 8,3%, contre 4,8% sur le premier semestre de l'exercice précèdent. Dans une note de réaction, les analystes parisiens d'Invest Securities - qui affichent une recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 9,5 euros - saluent des résultats 'exceptionnels'. 'La forte génération de cash (...) et l'amélioration de la profitabilité (...) bénéficient d'une inflexion de la politique d'investissement avec une réduction des dépenses marketing', explique le bureau de recherche. Invest note par ailleurs que l'équipe de direction se montre 'plus concernée que par le passé par la recherche de solutions pour revaloriser son titre.' Pierre Cesarini, le PDG du groupe, a ainsi souligné que le potentiel de développement de la société restait 'considérable', réaffirmant au passage son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros et une profitabilité opérationnelle supérieure à 10% à l'horizon 2023.

Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris +11.44%