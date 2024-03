Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Claranova: le titre dopé par de bons résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Le titre Claranova figure dans le classement des plus fortes hausses du marché jeudi à la Bourse de Paris, au lendemain de la publication de résultats semestriels jugés 'excellents' par les analystes.



La société technologique dit avoir dégagé un résultat opérationnel courant (ROC) de 27,5 millions d'euros sur son premier semestre clos le 31 décembre 2023, contre 17,4 millions un an plus tôt, soit une progression de 67% à taux constants (58% à taux de change réels).



A titre de comparaison, Claranova s'était donné comme objectif initial un taux de croissance de plus de 50% en données publiées.



Cette performance a permis à sa marge opérationnelle de s'établir à 9,1% contre 5,5% pour le premier semestre 2022-2023, un plus haut historique.



De même, le résultat net progresse de manière significative pour redevenir positif à 2,2 millions d'euros, contre une perte de -4,5 millions d'euros un an plus tôt.



Le groupe a confirmé sa prévision d'une marge opérationnelle autour de 10% sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, là où le consensus vise pour l'instant 9,7%.



A 11h45, le titre de l'entreprise numérique gagne plus de 7%.





Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris +7.13%