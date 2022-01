Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: le titre bondit, un analyste confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Claranova gagne près de 5% à Paris, soutenu par une analyse d'Invest Securities qui réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 9,9 euros sur le titre, après le rachat d'une partie des minoritaires de PlanetArt qui 'fait ressortir une valorisation très supérieure aux niveaux actuels (et même à celle des analystes)'.



'Cette opération préfigure surtout selon nous la prochaine IPO de PlanetArt qui doit permettre de mettre tout le monde d'accord sur la valorisation de cet actif', ajoute l'analyste, pour qui cette IPO pourrait 'mettre fin à la sous-évaluation de la société qui désespère le management'.







Valeurs associées CLARANOVA SE Euronext Paris +5.25%