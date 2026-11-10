Claranova : le chiffre d'affaires publié recule de 13,4% au 1er trimestre

Le chiffre d'affaires sur les trois premiers mois (juillet - septembre 2026) de l'exercice exceptionnel de six mois (1er juillet - 31 décembre 2026) de Claranova s'établit à 20,7 millions d'euros. Il est en repli de 13,4% (dont 0,1 point d'effet de change, 6,6 points d'effet périmètre lié à la cession des activités non stratégiques d'Avanquest aux Etats-Unis en octobre 2025). Les ventes ont reculé de 6,7% en organique.

L'activité Document/PDF atteint 8,1 MEUR, en progression organique de 5,6% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2025-2026, portée notamment par le B2B ( 9%). Elle confirme son rôle de moteur organique du groupe. La composante Software des Utilitaires accélère à 15,9%.

Le repli organique reste concentré sur la composante publicitaire des Utilitaires, conformément à la dynamique du marché, et pèse sur l'ensemble de l'activité Utilitaires, en recul de 11,6%. L'activité Photo, qui reste sous discipline de rentabilité, affiche un recul de 39,7%.

La qualité du revenu se maintient : la part des revenus récurrents s'établit à 82,7% du chiffre d'affaires de la période (82,5% sur l'exercice 2025-2026). Le canal B2B progresse de 9% et représente 6,3% du chiffre d'affaires du groupe (5,9% sur l'exercice 2025-2026).

Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2025, l'exercice 2025-2026, clos le 30 juin 2026, est le dernier exercice de douze mois s'étendant de juillet à juin. Il est suivi d'un exercice exceptionnel de six mois (1er juillet - 31 décembre 2026), puis d'un premier exercice calendaire complet en 2027. Comme annoncé le 29 juillet 2026, le point d'étape à trois mois (au 30 septembre 2026) se compare au 1er trimestre de l'exercice 2025-2026.