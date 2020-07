CLARANOVA lance une application mobile de création de cadeaux personnalisés

(AOF) - PlanetArt, filiale de Claranova, annonce le lancement d'une nouvelle application mobile dédiée au cadeau personnalisé : FreePrints Gifts. Cette nouvelle offre, qui fait suite à l'acquisition de Personal Creations, permet de continuer de se positionner sur le marché en forte croissance des cadeaux personnalisés estimé à plus de 26 milliards de dollars au niveau mondial selon le cabinet d'étude Technavio.

FreePrints Gifts est disponible sur iOS et Android et offre un cadeau personnalisé gratuit tous les mois, juste les frais de port à payer, toujours sans engagement ou abonnement.

Chaque mois un nouvel objet sera proposé aux utilisateurs de FreePrints Gifts avec la possibilité de le personnaliser simplement sur son smartphone en y intégrant des photos et du texte pour en faire un objet tout à fait unique.

Au-delà du cadeau gratuit proposé chaque mois, un avantage exclusif pour nos clients, les utilisateurs de FreePrints Gifts pourront avoir accès pour la première fois à partir d'une application mobile à un très large catalogue de centaines de produits personnalisés : tout à la fois des objets de décorations pour la maison, pour la cuisine, pour l'habillement, pour le divertissement, pour l'école et le travail, pour les fêtes de toutes sortes, etc.

FreePrints Gifts est pour l'instant déployé aux États-Unis dans sa phase de démarrage. Le groupe travaille pour apporter ses solutions de Gifting sur le marché Européens.

" Au-delà d'agrandir la famille des applications FreePrints (FreePrints Photos, Photobooks, Tiles et Cards), FreePrints Gifts, dans la continuité de l'acquisition il y a moins d'un an de Personal Creations, nous permet désormais d'adresser le marché encore plus large de l'e-commerce " personnalisé " en offrant à nos clients la possibilité de commander en quelques clics, depuis leur smartphone, une très grande variété d'objets qui ne ressembleront à aucun autre " déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova

