Claranova : la rentabilité sous pression au premier semestre

(AOF) - Claranova perd 2,01% à 2,53 euros après avoir prévenu hier soir que la hausse des investissements pèserait sur la rentabilité. Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a renoué avec la croissance, avec un chiffre d’affaires de 218 millions d’euros sur le deuxième trimestre 2022-2023 (octobre à décembre 2022), en amélioration de 13% à taux réels et de 2% à périmètre et taux de change constants.

Dans le détail, PlanetArt, la filiale d'e-commerce d'objets personnalisé, a enregistré un chiffre d'affaires de 187 millions d'euros, en amélioration de 14% à taux réels et de 3% à taux de change constants. Avanquest, la division d'édition de logiciels du groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, en progression de 8% à taux de change réels. myDevice, la division IoT (Internet des Objets) a affiché un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, stable à taux de change constants.

" Nous avons profité de la période charnière de fin d'année, pour intensifier nos investissements marketing afin de consolider la base clients de nos divisions phares, Avanquest et PlanetArt. Ces investissements porteurs de croissance future pèseront temporairement sur les résultats du semestre, mais permettront d'accentuer nos profits au second semestre et d'améliorer la rentabilité du groupe ", a déclaré Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.