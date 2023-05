Claranova : hausse de 9% de son chiffre d'affaires sur 9 mois

(AOF) - Claranova réalise sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022-2023 un chiffre d’affaires de 405 millions d'euros en amélioration de 9% à taux réels par rapport à l’an passé et de 2% à périmètre et taux constants. Sur la période, toutes les activités du Groupe sont en progression à taux de change réels ainsi qu’en organique. PlanetArt, la filiale d'e-commerce d'objets personnalisés, réalise un chiffre d'affaires 9 mois de 314 millions d'euros en croissance de 8% à taux réels par rapport à la même période l'an passé (+1% à taux constants).

Elle porte les fruits de la reconstruction des canaux marketing alternatifs initiés il y a plusieurs mois par les équipes de PlanetArt.

Au cours du troisième trimestre, la division a marqué le pas, en terme de croissance de son chiffre d'affaires, pour s'établir à 60 millions d'euros en raison d'un taux de change moins favorable et de la volonté des équipes de PlanetArt de se concentrer sur la rentabilité. A cet effet, les efforts ont été portés sur la stabilisation des coûts d'acquisition client et l'orientation des ventes vers les offres à plus forte valeur ajoutée.

Le renforcement des investissements marketing opéré sur le premier semestre permet à Avanquest, la division d'édition de logiciels du Groupe, de réaliser sur le troisième trimestre 2022-2023, un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros en croissance de 13% à taux de change réels.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 86 millions d'euros en progression de 13% à taux réels (+ 3% à périmètre et taux constants), croissance principalement portée par les ventes de logiciels propriétaires en mode SaaS dans les domaines du PDF (en croissance de 12% sur la période) et de la Photo (en croissance de 9% sur la période).

La part des activités non stratégiques (non core) s'établit à 14 millions d'eurossur les 9 mois de l'exercice 2022-2023, en retrait de -15% par rapport à la même période l'an passé. Ces activités à moindre marge ne représentent plus que 17% du CA de la division à fin mars 2023.

Bénéficiant d'une base clients élargie et d'une part récurrente de chiffre d'affaires qui atteint désormais les 65% à fin mars 2023, la division Avanquest devrait poursuivre sa croissance sur le quatrième trimestre et voir sa rentabilité s'améliorer sur l'ensemble de l'exercice.

Au cours du troisième trimestre 2022-2023, la division IoT (Internet des Objets), myDevices a poursuivi sa montée en puissance et réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en croissance de 53% à taux de change réels (44% à taux constants). Cette bonne performance permet au chiffre d'affaires sur 9 mois de s'établir à 5 millions d'euros (+36% à taux réels et +24% à taux constants).

