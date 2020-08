Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova : hausse de +56% du CA annuel Cercle Finance • 11/08/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Le groupe Claranova annonce ce soir clôturer son exercice 2019-2020 avec un chiffre d'affaires consolidé de 409 ME, en hausse de 56% par rapport à l'exercice précédent, dont 20% de croissance organique. 'Cet exercice 2019-2020 consacre, dans un environnement difficile, notre stratégie de croissance et la solidité du Groupe', constate Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova. Claranova réalise par ailleurs, au cours du seul quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 101 ME, en hausse de 52%, dont 34% de croissance organique.

Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris -100.00%