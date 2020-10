CLARANOVA : flux de trésorerie d'exploitation en forte hausse sur l'exercice

(AOF) - Claranova clôture l'exercice 2019-2020 sur un résultat net, part du groupe, de 0,5 million d'euros contre une perte de 40,8 millions sur l'exercice précédent. Le résultat opérationnel courant normalisé (ROC), principal indicateur de suivi de la performance opérationnelle des activités, a atteint 17 millions d'euros (+ 9%).

Le groupe a fait le choix de ne pas intégrer les réductions de charges de personnel financées par le gouvernement américain dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), dans l'attente de la clarification définitive des autorités concernant les conditions dans lesquelles ces aides seraient définitivement acquises à deux de nos filiales. Sa prise en compte aurait augmenté la rentabilité opérationnelle du Groupe de près de 5 millions de dollars et aurait fait ressortir un ROC normalisé de 22 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce est ressorti à 409 millions d'euros, en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique.

Les flux de trésorerie d'exploitation ont été multipliés par quatre sur l'exercice, passant de 7 millions d'euros à 29 millions d'euros. Claranova clôture l'exercice 2019-2020 avec une trésorerie de 83 M€, soit une progression de 10 % par rapport à la situation du 30 juin 2019.

" Cette pandémie a bouleversé notre économie et accélère la digitalisation de nos modes de vie, de travail et de consommation. Dans cet environnement mouvant, notre positionnement dans le numérique reste une force. Claranova est plus que jamais bien orienté pour répondre à ces évolutions structurelles et maintient ses objectifs d'atteindre les 700 M€ de chiffre d'affaires et une profitabilité opérationnelle supérieure à 10% d'ici 2023 " a déclaré Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova.

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.