CLARANOVA finalise le rachat de PDFescape

(AOF) - Avanquest, le pôle d'édition de logiciels de Claranova, a annoncé la finalisation de l'acquisition des activités de gestion documentaire PDFescape auprès de la société américaine CTdeveloping, LLC. Cette nouvelle acquisition vient renforcer les solutions PDF d'Avanquest et s'intègre dans la stratégie de " build-up ciblé " engagée par Claranova pour faire d'Avanquest et sa marque Soda PDF un leader sur le marché des logiciels PDF. Le montant et les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

PDFescape intègre ainsi depuis 2016 la technologie Soda PDF dans la version desktop de son logiciel qu'il propose à plus d'un million de visiteurs qui se rendent chaque mois sur son site www.pdfescape.com. Cette forte capacité de génération de trafic en ligne permet à PDFescape d'être régulièrement classé dans les premières positions des moteurs de recherche sur les mots clés les plus recherchés par les utilisateurs de solutions PDF.

L'intégration de PDFescape aux côtés de la marque Soda PDF renforce ainsi la visibilité de l'offre d'Avanquest en proposant à toujours plus d'utilisateurs les meilleurs outils pour créer, éditer, convertir, fusionner, fractionner, signer ou encore protéger des fichiers PDF en toute simplicité.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.