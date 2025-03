Claranova, Exosens, Freelance.com...Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Claranova

Claranova annonce être entrée en discussions exclusives avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt pour la vente potentielle de sa division PlanetArt. Cette transaction potentielle valoriserait la division à environ 160 millions de dollars américains sur une base sans trésorerie et sans dette (ou environ 180 millions de dollars américains de valeur des capitaux propres, y compris la trésorerie excédentaire et les prêts et dettes interentreprises), sous réserve d'ajustements finaux.

Dékuple

Le groupe Dékuple a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 217,8 millions d'euros, en croissance de 9,1%. Les activités de Marketing Digital (représentant 65,6% de son chiffre d'affaires consolidé) poursuivent leur forte dynamique de croissance, avec une marge brute de 94,2 millions d'euros, en progression de 15,8%. Cette croissance inclut un effet de périmètre de 7 millions d'euros, lié à la consolidation des sociétés acquises au cours de l'exercice. Au global, la marge brute s'établit à 169 millions d'euros, en croissance de 4,8%.

Euroapi

Le spécialiste des principes actifs publiera ses résultats annuels.

Exosens

Exosens, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a dévoilé des résultats annuels solides. Le résultat net atteint 30,7 millions d'euros, en progression de 66,7% tandis que l'Ebitda ajusté s'élève à 118,5 millions d'euros, en hausse de 37,8%. La marge brute ajustée ressort à 189,6 millions d'euros, en amélioration de 44,7%. Le chiffre d'affaires annuel de la société introduite en bourse en juin 2024 s'établit à 394,1 millions d'euros, en croissance de 35%.

Freelance.com

Freelance.com annonce la nomination d'Olivier Marcheteau au poste de directeur général. Cette nomination, qui prend officiellement effet ce lundi 03 mars 2025, "permettra à Freelance.com de continuer à se structurer afin d'accélérer sa croissance, poursuivre son développement international et continuer la digitalisation de ses activités", précise un communiqué du spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

Lacroix

Lacroix confirme avoir finalisé la cession de son segment City-Mobilité auprès de la société Swarco. Les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives le 12 décembre dernier. "Cette opération marque la volonté de Lacroix de se recentrer sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques", explique le spécialiste des équipements et des technologies connectés.

Lisi

Lisi Automotive, filiale du groupe Lisi, annonce avoir définitivement finalisé la cession de l'intégralité des actions de sa filiale Lisi Automotive Nomel à ZB Invest GmbH. Cette société qui sera renommée ZB Nomel à l'issue de la cession, est située à La Ferté Fresnel (61), en France, et a réalisé un chiffre d'affaires de 35,2 millions d'euros en 2024, avec 188 collaborateurs. Les filiales de Lisi Automotive maintiendront leurs achats de rondelles et d'écrous auprès de ZB Nomel pour les applications automobiles de ses clients.

Miliboo

Miliboo a enregistré au premier semestre a résultat net de 0,1 million d’euros contre 1,2 million d’euros, un an plus tôt. L’Ebitda est juste à l’équilibre contre 1,6 million d’euros au premier semestre de l’exercice 2023-2024. La marque digitale d’ameublement a été confrontée à une baisse de 12,7% de son chiffre d’affaires à 19,1 millions d’euros. " La baisse a été principalement concentrée sur les 4 premiers mois de l'exercice (mai à août), les mois de septembre et octobre étant plus proches du niveau de l'exercice précédent ", précise la marque digitale d'ameublement.

Schneider Electric

Schneider Electric a finalisé l'opération précédemment annoncée d'acquisition d'une participation majoritaire dans Motivair Corporation, une entreprise spécialiste du refroidissement liquide et des solutions avancées de gestion thermique pour les systèmes de calcul haute performance. Selon les termes de la transaction, le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a fait l'acquisition d'une participation initiale de 75% au capital de Motivair. Le groupe compte acquérir les 25% de participation minoritaire restant en 2028.

Thermador

En 2024, le résultat net part du groupe de Thermador a baissé de 23,3% à 44,74 millions d'euros et le résultat opérationnel a reculé de 25,6% à 60,16 millions d'euros. La société de distribution d'accessoires de chauffage. Ses résultats ont souffert de la baisse de 13,3% du chiffre d'affaires à 503,88 millions. "Nous n’avions pas anticipé à la fin de l’année 2023 cette baisse de chiffre d’affaires constatée en 2024. Le rebond escompté au second semestre n’a pas eu lieu, bien au contraire. Nous actons un repli moyen sur les volumes de 10,9% et sur les prix de 2,6%", explique Thermador.