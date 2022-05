Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: en repli après une publication jugée décevante information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 12:24









(CercleFinance.com) - L'action Claranova cède du terrain mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris, le groupe technologique français ayant fait état la veille d'une publication trimestrielle jugée décevante.



Vers 12h15, le titre recule de 2,5%, contre une hausse de 1,5% pour le marché parisien dans son ensemble.



Claranova a annoncé mardi soir avoir réalise un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros sur le troisième trimestre de son exercice fiscal 2021-2022 (janvier-mars), soit une contraction de 5% par rapport à la

même période de l'exercice précédent (-14% en données organiques).



Le spécialiste de l'édition de logiciels et de l'Internet des objets explique que cette évolution reflète des contraintes toujours

fortes sur les investissements marketing des activités de PlanetArt, sa filiale d'e-commerce personnalisé (impression photos, cadeaux personnalisés) au sein de l'écosystème iOS d'Apple.



La société évoque aussi un effet de base exigeant sur le troisième trimestre.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities une publication 'clairement décevante'.



A noter que Claranova a également annoncé hier soir la démission de Jean-Yves Quentel de ses rôles de directeur général délégué et de membre du conseil, fonctions qu'il occupait respectivement depuis août 2020 et décembre 2021.





