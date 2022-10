Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: en perte nette sur l'exercice écoulé information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Claranova publie au titre de son exercice 2021-22 (clos fin juin) un résultat net en perte de 10 millions d'euros, mais un ROC normalisé qui 'demeure cependant solide et s'établit à 26 millions d'euros sur l'exercice contre 29 millions l'an passé'.



La maison-mère de PlanetArt, Avanquest et myDevices a clôturé l'exercice avec un chiffre d'affaires de 474 millions d'euros, en hausse de 1% à taux de change réels et en repli de 5% à taux constants (-7% en organique).



Claranova annonce par ailleurs la nomination de Xavier Rojo, qui a rejoint le groupe en mai, au poste de directeur général délégué afin de structurer, accompagner le développement et la croissance de la société aux côtés de Pierre Cesarini.





Valeurs associées CLARANOVA SE Euronext Paris -10.73%