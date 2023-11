Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: en net recul après son CA de 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Claranova recule de près de 6%, à la suite de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros pour le premier trimestre de son exercice 2023-24, stable par rapport à l'an passé à taux de change et périmètre constants (-5% à taux réels).



'En dépit d'un taux de change très défavorable sur la période, le chiffre d'affaires bénéficie de la progression continue des activités d'Avanquest et de myDevices qui affichent respectivement une croissance organique de +14% et +61%', précise la société.



Le chiffre d'affaires de PlanetArt a quant à lui reculé de 7% en organique, ses équipes s'étant focalisées 'sur la stabilisation des coûts d'acquisition et la commercialisation de produits à plus forte marge afin d'améliorer la rentabilité de la division sur la période'.





