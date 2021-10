Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova : en chute après un avertissement sur CA information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 13:53









(CercleFinance.com) - Claranova recule de 7%, le groupe ayant indiqué anticiper un recul de l'ordre de 5% de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021-22, les premières semaines d'activité de l'exercice faisant apparaître un CA en baisse pour sa division PlanetArt. Il met en avant le fléchissement généralisé du trafic Internet avec la levée progressive des mesures de confinement, et le déploiement de la nouvelle version iOS 14 d'Apple avec sa fonctionnalité App Tracking Transparency qui freine l'acquisition de nouveaux clients. Claranova prévoit néanmoins un retour à la croissance de ces activités dès son deuxième trimestre 2021-22 et confirme ses objectifs 2023 d'un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros et d'une profitabilité opérationnelle de plus de 10%.

