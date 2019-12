Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova : échec de la seconde convocation de l'AG Cercle Finance • 31/12/2019 à 08:45









(CercleFinance.com) - Claranova indique que ses résolutions présentées à titre extraordinaire à l'assemblée générale des actionnaires, qui s'est tenue sur seconde convocation le lundi 23 décembre, n'ont pas pu être soumises au vote faute de quorum. La société étudie actuellement avec les actionnaires minoritaires d'Avanquest Canada l'opportunité de structurer différemment l'opération d'intégration envisagée et/ou de représenter tout ou partie des résolutions extraordinaires lors d'une nouvelle AG en 2020. Toutes les résolutions à titre ordinaire présentées à l'AG du 23 décembre ont néanmoins été adoptées. Le nombre d'actions détenues par les 118 actionnaires présents ou représentés était de 6.113.113 actions, soit un taux de participation de 15,49%.

Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris -1.77%