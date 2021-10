Claranova dévisse après son avertissement sur ses revenus

(Crédits photo : Flickr - Europe Economie )

(AOF) - Plus forte baisse du marché SRD, Claranova perd 6,59% à 5,82 euros après avoir prévenu que son chiffre d'affaires reculerait de 5% au premier trimestre, clos fin septembre. Les premières semaines d'activité de l'exercice 2021-2022 font en effet apparaître un chiffre d'affaires de la division PlanetArt en baisse par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce l'explique par " deux facteurs conjoncturels et exceptionnels affectant l'ensemble des acteurs du e-commerce au niveau mondial ".

Il cite d'une part, le fléchissement généralisé du trafic Internet consécutif à la levée progressive des mesures de confinement et d'autre part, le déploiement de la nouvelle version iOS 14 d'Apple et sa fonctionnalité App Tracking Transparency qui restreint la personnalisation des campagnes marketing et freine l'acquisition de nouveaux clients.

Le groupe précise travailler étroitement avec ses partenaires (Facebook et autres canaux marketing mobile) afin d'adapter les modèles promotionnels aux nouvelles conditions du marché.

Claranova prévoit un retour à la croissance de ces activités dès le deuxième trimestre de l'exercice 2021-2022.

À ce jour, les autres divisions du Groupe (Avanquest et myDevices) ne sont pas affectées par cette conjoncture. Ainsi, le retour à la croissance du portefeuille de logiciels SaaS d'Avanquest observée en fin d'exercice 2020-2021 se poursuit sur les premières semaines de l'exercice 2021-2022. De même, Claranova constate sur ce début d'année fiscale une reprise de l'activité myDevices qui profite de l'assouplissement des mesures sanitaires liées à la Covid-19.

À ce stade, Claranova ne prévoit pas que la rentabilité de ses activités puisse être affectée de manière importante par cette évolution du chiffre d'affaires.

Le groupe maintient enfin ses objectifs d'un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros et d'une profitabilité opérationnelle de plus de 10%, à travers un mix de croissance organique et de croissance externe.

