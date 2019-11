CLARANOVA déploie l'activité FreePrints en Pologne et en Autriche

(AOF) - Claranova déploie désormais ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks en Pologne et en Autriche. La Pologne et l'Autriche sont les 4ème et 5ème pays déployés en 2019. L'activité FreePrints est désormais implantée dans 12 pays : États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique auxquels se rajoutent la Pologne et l'Autriche. Au 1er trimestre 2019-2020 (juillet à septembre 2019), le pôle Mobile de Claranova a réalisé un chiffre d'affaires de 48,5 millions d'euros, en croissance de 59 %.