Claranova : dégradation de ses comptes au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, clos fin décembre, Claranova a essuyé une perte nette de 4,5 millions d’euros contre un profit de 3,7 millions d’euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant normalisé est passé en un an de 22 à 17 millions d’euros, faisant tomber la marge à 5,5% contre 8% au premier semestre de l’exercice 2022. Le groupe a intensifié ses investissements marketing sur cette période. Le chiffre d’affaires a progressé de 12% à 315 millions d’euros.

" Cette progression est portée par l'ensemble des activités qui affichent toutes une croissance à deux chiffres ", a souligné la société.

Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce prévoit sur l'exercice 2022-2023 une croissance de notre chiffre d'affaires de 10% et une amélioration de notre ROC normalisé comprise entre 25% et 30%.

Dans ce contexte, le groupe a confirmé son objectif de 700 millions d'euros de revenus et 10% de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2023-2024, " qui sera porté par sa capacité à financer des acquisitions déjà identifiées et en cours de négociations ".

Claranova a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 48 millions et affiche une trésorerie de 121 millions d'euros.

