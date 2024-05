Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Claranova: croissance organique de 1% à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le groupe technologique Claranova affiche un chiffre d'affaires de 395 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2023-24, en baisse de 2% en données brutes, mais en croissance de 1% à périmètre et taux de changes constants.



'Cette dynamique de croissance est tirée à la fois par une performance robuste d'Avanquest et de myDevices, tandis que PlanetArt continue d'améliorer l'efficacité de ses investissements marketing', explique son directeur général Eric Gareau.



'Les efforts portés sur la profitabilité nous permettent de maintenir notre objectif d'une rentabilité opérationnelle autour des 10% pour l'exercice 2023-24', poursuit-il, rappelant en outre son intention de dévoiler un nouveau plan stratégique dans les prochains mois.





