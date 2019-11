CLARANOVA : croissance interne de 25 % au premier trimestre

Le Pôle IoT (Internet des objets) de Claranova clôture le premier trimestre 2019-2020 avec un chiffre d'affaires de 0,5 million d'euros contre 0,9 million d'euros au premier trimestre de l'exercice précédent. Cette variation provient majoritairement de revenus non récurrents, liés au lancement du partenariat commercial avec Sprint, comptabilisés sur l'exercice 2018-2019. "Toutefois, les ventes auprès des nouveaux clients du pôle IoT marquent une très forte progression avec à ce jour plus de 300 clients en cours de déploiement", a souligné la société.

La combinaison des activités acquises et des activités historiques du pôle Mobile fait ainsi ressortir une croissance de 59 % sur le premier trimestre, à 48,5 millions d'euros.

Tous les segments de l'activité Logiciels (sécurité, PDF, photo et monétisation de trafic) participent à cette dynamique en affichant des taux de croissance à deux chiffres.

