Claranova : croissance de 21% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Claranova affiche pour son exercice 2020-21 un chiffre d'affaires de 472 millions d'euros, en croissance de 21% à taux constants (+14% en organique) 'soutenue dans un contexte sanitaire qui est resté porteur pour les sociétés du secteur technologique'. Après un quatrième trimestre 2019-20 dopé par le confinement strict, le groupe a réussi à maintenir un chiffre d'affaires solide sur ce dernier trimestre (avril-juin 2021) de 98 millions d'euros, soit une hausse de 1% à taux de change constants. Claranova estime que 'cette croissance maîtrisée du chiffre d'affaires devrait s'accompagner d'une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle, attendue en quasi-doublement sur l'ensemble de l'exercice'.

Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris -9.28%