Claranova: croissance de 10% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Claranova annonce son retour à la croissance avec un chiffre d'affaires sur son premier trimestre de l'exercice 2022-23 de 96 millions d'euros, en progression de 10% en données publiées, mais en repli de 1% à périmètre et taux de changes constants.



Toutes ses activités ont contribué à l'amélioration du chiffre d'affaires en données publiées, la croissance ayant toutefois été essentiellement portée par la division d'édition de logiciels Avanquest (+20% à 27 millions d'euros, dont +4% en organique).



'Dans ce contexte économique inflationniste, notre groupe reste vigilant et poursuit son travail de fond pour que cette tendance positive puisse se confirmer sur la fin de l'année, période clé pour Claranova', déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.





