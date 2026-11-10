CLARANOVA : Chiffre d'affaires de 20,7 M€ sur les trois premiers mois de l’exercice exceptionnel 2026

Claranova publie son chiffre d'affaires des trois premiers mois (juillet – septembre 2026) de son exercice exceptionnel de six mois (1er juillet - 31 décembre 2026), premier point d'étape de la transition vers un exercice en année calendaire. Le chiffre d'affaires de la période s'établit à 20,7 M€, en repli de 13,4 %, dont 0,1 point d'effet de change, 6,6 points d'effet périmètre lié à la cession des activités non stratégiques d’Avanquest aux États-Unis en octobre 20251 et 6,7 % de repli organique2.



Poursuite de l'amélioration de la tendance organique

Sur les trois premiers mois de l'exercice exceptionnel (juillet – septembre 2026), le repli organique s'atténue à nouveau : 6,7 %2, contre 10,8 %2 au 4ème trimestre et 17,3 %2 au 3ème trimestre de l'exercice 2025-2026, soit un deuxième trimestre consécutif d'amélioration.



Croissance des activités clés

L'activité Document/PDF atteint 8,1 M€, en progression organique de 5,6 %2 par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, portée notamment par le B2B (+9,0 %2). Elle confirme son rôle de moteur organique du Groupe. La composante Software des Utilitaires accélère à 15,9 %2.

Le repli organique reste concentré sur la composante publicitaire des Utilitaires, conformément à la dynamique du marché, et pèse sur l’ensemble de l’activité Utilitaires, en recul de 11,6 %. L’activité Photo, qui reste sous discipline de rentabilité, affiche un recul de 39,7 %.