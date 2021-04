CLARANOVA : changement au sein du Conseil d'administration

(AOF) - Claranova SE a annoncé la nomination de M. Chahram Becharat en tant que membre du Conseil d'administration. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance et des équipes initié en début d'année afin d'accélérer le changement de dimension du groupe. Cette nomination fait suite à la démission, pour des motifs personnels, de Mme Caroline Bouraine le Bigot.

Diplômé de l'École polytechnique et titulaire d'un MBA de l'Université de Harvard, M. Becharat débute sa carrière en tant que banquier d'affaires chez Morgan Stanley à Londres. Il rejoint ensuite Bernard Arnault et réalise à ses côtés plus de cinq milliards d'euros d'investissements dans des entreprises du secteur technologique, du luxe et de la distribution. Il sera notamment à l'origine de la création de la filiale de distribution sélective du groupe LVMH, incluant Duty Free Shoppers, Le Bon Marché et Sephora.

M. Becharat est également reconnu comme l'un des pionniers de l'Internet et du e-commerce en Europe.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.