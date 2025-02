Claranova, Carrefour, M6... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a signé un accord-cadre avec Deutsche Bahn pour la digitalisation du réseau ferroviaire en Allemagne. Cet accord-cadre porte sur un nombre ferme d'au moins 1890 unités d'enclenchement et est d'une valeur de plus de 600 millions d'euros. Il y aura plusieurs commandes entre 2025 et 2028, dont une première commande au premier trimestre 2025. La période de mise en œuvre des projets individuels réalisés par Alstom se terminera en 2032.

Assystem

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'Assystem s'établit à 611,3 millions d'euros (contre 577,5 millions d'euros en 2023), en croissance de 5,8% par rapport à l'exercice précédent, dont 5,2% en organique. Assystem a atteint son objectif révisé de chiffre d'affaires consolidé d'environ 610 millions d'euros. Le groupe d'ingénierie rappelle son objectif de marge opérationnelle d'activité d'environ 6,5% pour 2024, annoncé fin octobre.

Carmila

Carmila juge "excellente" sa performance financière et opérationnelle en 2024, avec un résultat net récurrent par action à 1,67 euro, en croissance de 4,5% par rapport à 2023 . Cette société cotée de centres commerciaux créée par Carrefour en vue de valoriser les centres commerciaux attenants à ses hypermarchés affiche des loyers nets à 370,7 millions d'euros en croissance soutenue de 8,3% par rapport à 2023 (+4,2 % en organique) . La dynamique commerciale est "très bonne" avec 942 baux signés et une réversion positive de 3,0%.

Carrefour

Carrefour annonce dans un communiqué son intention d'acquérir les actions détenues par les actionnaires minoritaires de sa filiale brésilienne, Grupo Carrefour Brasil et de la retirer de la Bourse de São Paulo. Hors de l'Hexagone, le marché brésilien, en forte croissance, constitue son principal marché avec plus de 15 milliards de chiffre d'affaires engrangés sur les 9 premiers mois de l'année 2024 (+4,4% sur un an). Carrefour détient actuellement 67,4 % de Carrefour Brésil, et a donc décidé d'augmenter sa participation à 100 %.

Casino

Casino annonce avoir été informé de la réalisation du transfert par Trinity, dont la société de gestion est Attestor, à EP Equity Investment III de sa participation de 7,65% dans France Retail Holdings en application du contrat de cession d'actions signé le 19 novembre 2024 entre Trinity et EPEI, en présence de FRH . Il en résulte la sortie de Trinity et d'Attestor du concert formé avec, entre autres, EPEI et F. Marc de la Lacharrière (Fimalac) vis-à-vis de Casino.

Claranova

Claranova a publié un chiffre d'affaires de 206 millions d'euros pour la période allant de octobre à décembre 2024, ressortant quasiment stable comparé à l'année dernière à la même période (207 millions d'euros). "Notre résilience et notre agilité nous ont permis de maintenir un chiffre d'affaires solide et de poursuivre notre trajectoire de rentabilité", a déclaré Eric Gareau, directeur général du groupe technologique.

Crossject

Crossject, société pharmaceutique, annonce que le directoire sera composé à compter du 17 février prochain de Patrick Alexandre, en qualité de Président et d'Isabelle Liebschutz, en tant que Directeur Qualité et Règlementaire et Pharmacien Responsable de Crossject. Leurs mandats ont été renouvelés par le Conseil de surveillance pour une durée de 4 ans. Le mandat d'Olivier Giré n'a pas été renouvelé compte-tenu de son départ prochain de Crossject et prendra fin le 17 février 2025.

Exail Technologies

Exail Technologies annonce avoir remporté un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour des systèmes de drones. "Une marine de premier plan a décidé de confier à Exail Technologies la fourniture de plusieurs systèmes de drones autonomes de lutte contre les mines sous-marines", précise un communiqué du groupe technologique. Les systèmes devraient être livrés sur une durée de 4 années. Dès l'entrée en vigueur du contrat, le carnet de commandes du groupe dépassera le seuil du milliard d'euros.

Haulotte Group

Haulotte Group a déclaré un chiffre d'affaires 2024 de 634 millions d'euros, en recul de 17%. Le marché mondial de la nacelle a poursuivi son ralentissement au quatrième trimestre 2024 sur la quasi-totalité des zones géographiques. Dans ce contexte, Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires de 126 millions d'euros sur la période, en baisse de 37% par rapport au quatrième trimestre 2023.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, a annoncé doubler son chiffre d'affaires 2024, à 13,2 millions d'euros, tout en révisant à la hausse ses objectifs à horizon 2030. L'Ebitda annuel est estimé à l'équilibre.

Lectra

Le numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples annoncera ses résultats annuels.

Mercialys

La foncière spécialiste du commerce communiquera ses résultats annuels.

Michelin

Le fabricant de pneumatiques détaillera ses résultats annuels.

M6

M6 a dégagé un bénéfice net de 173,1 millions d'euros en 2024, en repli de 27%. Le résultat opérationnel courant ressort en baisse de 19,5% à 242,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe audiovisuel est stable sur la période, atteignant 1,31 milliard d'euros. A périmètre constant, le chiffre d'affaires publicitaire du groupe atteint 1,06 milliard d'euros, stable (+0,1%) par rapport à 2023, dont 912,3 millions d'euros de chiffre d'affaires publicitaire Vidéo, en croissance de 0,8% par rapport à l'année 2023.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numérique rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Rexel

Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie livrera ses résultats annuels.