Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 - ALCLA) publie son calendrier financier indicatif pour l’année calendaire 2027 :



- Chiffre d’affaires 2026 (6 mois) Exceptionnel : 10 février 2027

- Résultats annuels 2026 (6 mois) Exceptionnel : 28 avril 2027

- Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2027 : 26 mai 2027

- Assemblée générale 2026 (6 mois) Exceptionnel : 17 juin 2027

- Chiffre d’affaires 2e trimestre et 1er semestre 2027 : 28 juillet 2027

- Résultats semestriels 2027 : 29 septembre 2027

- Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2027 : 10 novembre 2027



Les publications auront lieu après la clôture des marchés (Euronext Growth Paris).

La Société se réserve la possibilité de modifier les dates mentionnées ci-dessus en cas de nécessité opérationnelle.







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