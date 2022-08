Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: bien orienté après son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 14:05









(CercleFinance.com) - Claranova prend 4% après la publication vendredi soir d'un chiffre d'affaires stable (+1%) à 474 millions d'euros sur son exercice 2021-22, avec une augmentation de 4% à 102 millions sur le dernier trimestre grâce à Avanquest (+9%) et myDevices (+107%).



S'il estime que cette publication 'confirme qu'il faudra encore du temps à la direction pour retrouver un équilibre optimum sur PlanetArt', Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Claranova, malgré un objectif de cours ajusté de 6,8 à six euros.



'Le profil diversifié du groupe (dynamique sur les logiciels propriétaires d'Avanquest, frémissement sur myDevices) permet de disposer d'une bonne capacité d'adaptation, et d'amortir les 'chocs' ou les soubresauts sur une activité', juge l'analyste.





