CLARANOVA : Avanquest lance une nouvelle solution de signature électronique

(AOF) - Avanquest, la division d'édition de logiciels de Claranova, investit dans le développement d'une offre de signature électronique stand-alone simple et multiplateforme à destination des indépendants et des petites et moyennes entreprises avec le lancement de la solution SignPDF. Avec le lancement de SignPDF, Avanquest confirme son intention de s'établir comme le premier concurrent d'Adobe sur les solutions logiciels PDF - segment en forte croissance pour la division avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 35% sur ces 12 derniers mois.

" La réussite de la transition vers un modèle de ventes par abonnement et l'amélioration continue de la marge d'exploitation sur le long terme permettent à Avanquest de planifier l'expansion de son portefeuille de solutions PDF et d'accélérer ses investissements marketing pour acquérir de nouveaux clients et développer sa base installée ", a expliqué le groupe technologique.

La division lancera cette nouvelle solution de signature électronique en stand-alone afin de concurrencer des acteurs comme DocuSign, HelloSign et Yousign avec une offre d'outils PDF parmi les plus complètes du marché.

Selon une récente étude de Fortune Business Insights, le marché de la signature électronique devrait croître de près de 30% par an entre 202

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.