Claranova augmente son capital et renforce ses fonds propres

(AOF) - Claranova annonce la réalisation de son augmentation de capital et le renforcement de ses fonds propres pour un montant de 18,51 millions d'euros. La réalisation de son augmentation de capital a été lancée le 3 juillet 2023 et effectuée par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale pour un montant total (y compris la prime d’émission) de 18,51 millions d'euros, dont 15 millions d'euros par compensation de créance.

L'augmentation de capital, d'un montant total de 18,51 millions d'euros, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 11.216.840 actions nouvelles, soit 24,39 % du capital social de la société. La clause d'extension de l'offre n'a pas été exercée.

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.