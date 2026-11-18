Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 – ALCLA), informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se tiendra le vendredi 4 décembre 2026 à 15 heures, au Business Center Tour Égée, 9-11 allée de l’Arche, 92400 Courbevoie.



L’avis de convocation comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions présentés à l’Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour et est disponible sur le site internet de la Société. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans l’avis de convocation.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de la Société www.claranova.com, rubrique Investisseurs\Assemblées Générales, dans les conditions légales et réglementaires.

Les actionnaires sont invités à s’exprimer en assistant à l’Assemblée Générale, en se faisant représenter par procuration, ou en votant par correspondance ou par internet :

- en renvoyant le formulaire de vote afin qu’il parvienne à la Société au plus tard le lundi 30 novembre 2026 à zéro heure, heure de Paris ;

- en votant par Internet, avant l’Assemblée Générale. Le vote par internet est ouvert à compter de ce jour, et ce jusqu’au jeudi 3 décembre 2026, 15 heures, heure de Paris. Les modalités de vote par internet sont détaillées dans l’avis de convocation.



Agenda financier :

4 décembre 2026 : Assemblée Générale Mixte