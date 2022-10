Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: acquisition des actifs de Scanner App information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Avanquest, la division logiciels SaaS de Claranova, annonce l'acquisition des actifs de Scanner App, société américaine de développement d'applications mobiles, acquisition dès aujourd'hui rentable et intégralement financée par les fonds propres.



Cette acquisition stratégique démontre la volonté d'Avanquest de développer, en complément de ses logiciels de bureau actuels (Desktop), une importante offre mobile sur ses segments en croissance que sont le PDF, la sécurité et la photo.



Avanquest en attend de multiples synergies avec sa famille de produits dans le PDF et une accélération de sa croissance en fournissant des solutions PDF natives à ses utilisateurs mobiles tout en renforçant la part de ses revenus récurrents.





