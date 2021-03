Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova : acquisition de PDFescape finalisée Cercle Finance • 02/03/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - Claranova annonce qu'Avanquest, son pôle d'édition de logiciels, a finalisé l'acquisition des activités de gestion documentaire PDFescape auprès de la société américaine CTdeveloping. Le montant et les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués. 'Cette nouvelle acquisition vient renforcer les solutions PDF d'Avanquest et s'intègre dans la stratégie de build-up ciblé engagée par Claranova pour faire d'Avanquest et sa marque Soda PDF un leader sur le marché des logiciels PDF', explique le groupe.

Valeurs associées CLARANOVA Euronext Paris -2.38%