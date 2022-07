Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Claranova: acquisition confirmée de PDF forge information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - Claranova confirme l'acquisition de l'éditeur de logiciels allemand PDF forge, ce qui permettra à la division Avanquest d'élargir son offre de solutions PDF dédiées aux entreprises et d'accélérer la croissance de ses revenus récurrents.



'Avec 85% des ventes réalisées sous forme d'abonnement, les produits PDF forge jouissent par ailleurs d'une excellente réputation auprès de leurs utilisateurs, avec des taux de renouvèlement de plus de 80%', souligne la société.



Le règlement de cette acquisition s'est effectué via un financement bancaire souscrit auprès de nouveaux partenaires, permettant au groupe d'élargir son pool de banques et de diversifier, par la même occasion, ses sources de financement.





