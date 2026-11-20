PayPal annonce plusieurs nominations au sein de son équipe dirigeante, notamment celle de Claire Bramley au poste de directrice financière à compter du 1er février 2027, en remplacement de Jamie Miller. Les deux dirigeantes travailleront ensemble durant le mois de février afin d'assurer une transition harmonieuse.

Claire Bramley rejoindra PayPal en provenance de Xero, plateforme mondiale destinée aux petites entreprises, dont elle est directrice financière depuis avril 2025. Elle y a notamment contribué à l'expansion du groupe aux États-Unis, avec l'acquisition de la plateforme américaine de paiement Melio.

Par ailleurs, Kartik Mani sera nommé président et responsable des services financiers aux particuliers et de Venmo. Il rejoindra PayPal en provenance d'American Express, où il occupe actuellement le poste de président des services de réseau et de partenariat à l'échelle mondiale.

Suzan Kereere, actuellement responsable des marchés mondiaux, prendra la direction des services de paiement et des activités liées aux cryptoactifs. Elle succédera à Jeff Pomeroy, qui assurait cette responsabilité à titre intérimaire et continuera de diriger les services et plateformes de paiement.

Juan Rio rejoindra PayPal le 30 novembre 2026 en qualité de vice-président exécutif chargé de la transformation des activités par l'IA et des opérations. Il occupe actuellement les fonctions de directeur général et de directeur des opérations de Brightstar.AI.

PayPal annonce également le départ d'Aaron Webster, directeur des risques. Ratinder Bedi, vice-président senior chargé des risques de crédit et de fraude, assurera l'intérim à la tête de cette fonction, dans l'attente de la nomination d'un successeur permanent.

Enfin, le groupe fait part de la nomination de Brian J. Lee à son conseil d'administration. Ce dernier possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers, notamment chez Goldman Sachs, où il a exercé les fonctions de directeur des risques pendant six ans.