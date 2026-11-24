** L'action de CK Life Sciences 0775.HK bondit de 9,4 % à 0,525 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 20 août
** Le titre de ce développeur de produits de santé et pharmaceutiques atteint son plus haut niveau depuis le 16 novembre, après avoir reculé pendant sept séances consécutives
** CK Life a indiqué que Dogwood Therapeutics Inc DWTX.O , sa filiale indirecte détenue à 75,2 %, a annoncé des résultats préliminaires positifs issus de son essai de phase 2b évaluant l’administration sous-cutanée d’Halneuron chez des survivants du cancer souffrant de douleurs neuropathiques induites par la chimiothérapie
** L’étude a atteint son critère d’évaluation principal prédéfini et la réduction de 50 % de la douleur observée représente un effet thérapeutique cliniquement significatif dans une affection difficile à traiter pour laquelle il n’existe aucun traitement approuvé par la FDA
** Une réduction de la douleur a été observée lorsque Halneuron était utilisé seul ou en association avec d’autres médicaments approuvés contre la douleur chronique
** Depuis le début de l’année, l’action CK Life a reculé de 39 %, tandis que l’indice Hang Seng Biotech .HSBIO a baissé de 4,8 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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