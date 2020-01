Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citroën : Vincent Cobée est nommé Directeur Général Cercle Finance • 15/01/2020 à 11:39









(CercleFinance.com) - Vincent Cobée, actuellement Directeur adjoint de Citroën, succédera à Linda Jackson en tant que Directeur Général de la marque Citroën et membre du Comité Exécutif Global. Linda Jackson va diriger une étude visant à clarifier et à affirmer la différenciation des marques au sein d'un portefeuille de marques. Son expérience dans le secteur automobile débute dès 2002 lorsqu'il rejoint Nissan Motor Corporation. Il y occupe diverses fonctions stratégiques, notamment celle de Directeur des Achats de Nissan Europe (2005), puis celle de Directeur du Programme de Nissan au Japon (2008). Toujours au Japon, il prend en 2010 la tête de la marque Datsun puis en 2017, il devient Directeur Exécutif en charge de la Stratégie Produit, de la marque, ainsi que des produits et programmes de Mitsubishi Motors Corporation.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -1.90%