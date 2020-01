Citroën : lance sa signature 'Inspirëd By You All'

(CercleFinance.com) - Citroën annonce le lancement d'une nouvelle version de sa signature de Marque : Inspirëd By You All. Cette signature est dédiée aux films et publicités des modèles électrifiés de la Marque.

Cette nouvelle signature internationale est dédiée à la communication des 6 modèles électrifiés de la gamme Citroën en 2020. C'est déjà le cas pour le dernier né de la Marque, Nouveau SUV C5 Aircross Hybrid disponible à la commande depuis novembre 2019.

' En 2020, pour marquer le lancement de l'offensive électrifiée de la Marque, l'apparition d'un tréma sur le 'e' dans la signature est un double clin d'oeil : au 'ë' de Citroën et à celui utilisé dans la signature des modèles électriques de la gamme : ëlectrique ' explique le groupe.

' Le tréma habille également les modèles hybrides Citroën, avec le logo ' ?ybrid ' apposé sur le volet arrière. L'ajout du mot 'all' dans inspirëd by you all vient renforcer la volonté de Citroën de populariser l'électrique ' rajoute la direction.