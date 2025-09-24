Citigroup vend une participation de 25 % dans Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la transaction et l'acheteur)

Citigroup C.N a déclaré mercredi qu'il avait accepté de vendre une participation dans Grupo Financiero Banamex à une société détenue par Fernando Chico Pardo et sa famille proche, marquant ainsi une étape vers la cession prévue de l'unité.

Citigroupvendra une participation de 25 % dans Banamex pour 42 milliards de pesos mexicains, soit l'équivalent de 2,3 milliards de dollars. La banque a déclaré dans un document que la transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de 2026.